ختام فعاليات الدورة التدريبية على ميكنة الغسيل الكلوي بـ "صحة الدقهلية"

اختتمت اليوم بنقابة الأطباء بالمنصورة فعاليات الدورة التدريبية على ميكنة وحدات الكلى وكيفية التعامل مع التطبيق الخاص بها ومتابعة عملية صرف المستلزمات بداخل مراكز الكلي تمهيدا للبدء بالعمل بها بالمحافظة.

استمرت الدورة على مدار 4 أيام وتضمنت محاضرات نظرية إلى جانب تدريبًا عمليًا علي أرض الواقع بنحو 11 وحدة للغسيل الكلوى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الطب العلاجي بالوزارة وبمشاركة الدكتورة علياء الغمراوي منسق ومسؤول ميكنةوحدات الكلي بالوزارة والفريق المرافق لها وبإشراف مباشر من الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية والدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى.

وصرح وكيل الوزارة أن أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60%؜ سنويًا من تكلفة الجلسات وفقًا لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويًا.لافتًا إلى إنه يساهم تقليل مخاطر العدوى عبر تسجيل جلسات التعقيم تلقائيا على نظام رقمي متكامل لتسجيل كافة الجلسات بالمدة الزمنية والعلامات الحيوية للمريض والمستلزمات المستخدمة.



جانب من ختام اعمل الدورة التدريبية

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