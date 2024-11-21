ختام فعاليات الدورة التدريبية على ميكنة الغسيل الكلوي بـ "صحة الدقهلية"

محافظات
ختام أعمال الدورة
ختام أعمال الدورة

اختتمت اليوم بنقابة الأطباء بالمنصورة فعاليات الدورة التدريبية على ميكنة وحدات الكلى وكيفية التعامل مع التطبيق الخاص بها  ومتابعة عملية صرف المستلزمات بداخل مراكز الكلي تمهيدا للبدء بالعمل بها بالمحافظة.
استمرت الدورة على مدار 4 أيام وتضمنت محاضرات نظرية إلى جانب تدريبًا عمليًا علي أرض الواقع بنحو 11 وحدة للغسيل الكلوى.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الطب العلاجي بالوزارة وبمشاركة الدكتورة  علياء الغمراوي منسق ومسؤول ميكنةوحدات الكلي بالوزارة والفريق المرافق لها وبإشراف مباشر من الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية والدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى.
وصرح وكيل الوزارة  أن  أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60%؜ سنويًا من تكلفة الجلسات وفقًا لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويًا.لافتًا إلى إنه يساهم تقليل مخاطر العدوى عبر تسجيل جلسات التعقيم تلقائيا على نظام رقمي متكامل لتسجيل كافة الجلسات بالمدة الزمنية والعلامات الحيوية للمريض والمستلزمات المستخدمة.
 

جانب من ختام اعمل الدورة التدريبية

3e1a2431-279e-4fb1-9819-d2ffee1da301
3e1a2431-279e-4fb1-9819-d2ffee1da301
635ba2ba-cb12-40d9-a112-3e9b7ac8e150
635ba2ba-cb12-40d9-a112-3e9b7ac8e150
15a3dc2e-90a2-42b9-8c80-3518330daadf
15a3dc2e-90a2-42b9-8c80-3518330daadf
7c4f91f0-df30-4fab-82b4-3403331b09da
7c4f91f0-df30-4fab-82b4-3403331b09da
f62a8160-19aa-46e1-a436-e68016faec47
f62a8160-19aa-46e1-a436-e68016faec47
e2f59f17-3211-4c2e-b96f-c0c4ebe6f1d5
e2f59f17-3211-4c2e-b96f-c0c4ebe6f1d5
الص الدورة التدريبية الدورة التدريبي الدقهليه التعقيم التعامل التدريبي ارض الواقع الغسيل الكلوى الطب العلاجى المدة الزمنية المحافظ المشروع القومي المستلزمات المديرية بالوزارة بالمحافظة دورة التدريبية ختام فعاليات صحة الدقهلية فعاليات الدورة التدريبية كيفية التعامل مدة محاضرات نظرية مخاطر العدوى محافظة نقابة الأطباء وحدات الكلى

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز

محافظ الدقهلية: توقيع الكشف الطبي على 700 شخص في قافلة طبية بالمجان

جولة تفقدية لـ"محافظ الدقهلية" بشوارع المنصورة وطلخا لمتابعة مستوي النظافة ورفع الاشغالات

حملة مرورية وتحليل مخدرات على طريق الحزام في الدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 500 كيلو لحوم وأغذية متنوعة وتحرير 317 محضر في حملة تموينية

أشرف صبحي يكرم وكيل شباب الدقهلية في ختام ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة

جولة ليلية مفاجأة تكشف غياب 8 اطباء بمستشفي أجا المركزي في الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (تفاصيل)

إسلام الشاطر: أطالب الجماهير بمساندة منتخب الشباب أمام تونس

"شطارة وإبداع".. إشادات واسعة بـ نور النبوي في مسلسل "6 شهور"

أشرف حنيجل في حوار لـ "الفجر": جامعة السويس ركيزة التنمية المجتمعية وصناعة مستقبل التعليم العالي

عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه

إسلام الشاطر: لاعبو منتخب الشباب يحتاجون الوقت للاندماج في المنتخب الأول

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر