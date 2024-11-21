تعرف على مناطق ومواعيد انقطاع المياه غدًا بنطاق مدينة الكردي ومركز ميت سلسيل بالدقهلية

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انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه بمدينة الكردي - ميت سلسيل يوم الجمعة المقبل  الموافق 2024/11/22 من الساعة 8:00 صباحًا حتى 2:00 مساءا 2024 /11/22 عن المناطق التالية: 
▪️ منطقة المعهد الديني 
▪️ منطقة الشيخ موسى
▪️ منطقة حي الرفاعي 
▪️ منطقة العلاج الشامل 
▪️ منطقة التوايمة
وأوضحت الشركة ان هذا الانقطاع يأتي نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة طارئة على خط 400 مم بمدينة الكردي - ميت سلسيل.
 

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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