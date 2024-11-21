إلغاء إقامة مباراة الأهلي وإنبي للسيدات لعدم وجود سيارة إسعاف

الفجر الرياضي
سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

تقرر إلغاء إقامة مباراة الأهلي ومضيّفه إنبي في الدوري المصري لكرة القدم النسائية، والتي كانت ستقام اليوم الخميس.

الأهلي يفوز على إنبي اعتباريًا 2-0

وأعلن النادي الأهلي فوزه على إنبي "اعتباريًّا" بنتيجة 2-0، بعد إلغاء إقامة المباراة لعدم توافر سيارة إسعاف من قِبل الفريق المضيف.

وتأتي مباراة الأهلي وإنبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

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وجاء تشكيل الأهلي لهذه المباراة الملغية:

  • حراسة المرمى: مها الدمرداش
  • خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف
  • خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عمر
  • خط الهجوم: منة طارق ونادين غازي وشارتي روبن

وحقق فريق الأهلي، العلامة الكاملة بالفوز في المباريات السبع الماضية، والتي بدأها بالتغلب على الزمالك في الجولة الأولى ثم وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورًا باتحاد بسيون والاتحاد السكندري حتى الجونة، مسجلًا ٣٥ هدفًا فيما تلقت شباكه هدفًا واحدًا.

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