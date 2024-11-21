إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الكيلو 55 بنطاق محافظه الفيوم، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تسبب في إصابة 14 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الكيلو 55 بنحو 4 كيلو، باتجاه الفيوم، ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقل قوات الشرطة و9 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم لمكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره علي السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 14 شخص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.