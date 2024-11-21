اليمن يعلن ترشيح 3 متسابقين لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

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الجمهورية اليمنية
الجمهورية اليمنية تعلن ترشيح 3 متسابقين لمسابقة بورسعيد الدو

أعلن الدكتور صادق علي الأمين العام للرابطة العالمية للمسابقات القرآنية، أن الجمهورية اليمنية رشحت كل من: حبيب الذبحاني للمشاركة في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بقراءة واحدة، وأحمد محمد صالح للتسابق في فرع التلاوة المجودة، وعمرو موسى للتنافس في فرع الابتهال الديني، وذلك لتمثيل الجمهورية اليمنية في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وقال الدكتور صادق علي: سوف نشارك بقوة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي سوف تنطلق فعالياتها في مدينة بورسعيد المصرية خلال الفترة من 31 يناير وحتي 7 فبراير من عام 2025، وسوف تشارك الجمهورية اليمنية- بعضوية لجنة التحكيم في المسابقة.


وأكد الأمين العام للرابطة العالمية للمسابقات القرآنية أن مسابقة بورسعيد تحظى باهتمام واسع محلي ودولي،  وتعرض فعاليات المسابقة على شاشات التلفزيون المصري خلال شهر رمضان المبارك، وينقل احتفالية الفعالية من القاعة الكبرى في مدينة بورسعيد على الهواء مباشرة في كل عام، وأشار أن الجمهورية اليمنية سوف تشارك كذلك في التغطية الاعلامية لهذه المسابقة الكبري والتي يشارك بها حفظة القرآن حول العالم.


يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني تنطلق في هذا العام في دورتها الثامنة وتحمل أسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، ويشارك بها متسابقين مصريين ومن دول العالم، كما أنها تقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ودعم ورعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

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