سكرتير عام مطروح ورئيس المنظمة الأزهرية يفتتحان ركن مجلة نور للطفل بمكتبة مصر العامة

افتتح اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، نائبًا عن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة، اليوم الخميس، ركن مجلة نور للطفل، بمكتبة مصر العامة، والتي تم تجهيزها بكافة إصدارات المجلة، وذلك خلال الاحتفال بالذكري الـ١٧ لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقام فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، وعضو المنظمة، بعرض مبسط للحضور عن نشأة المجلة واهدافها، وما تحتويه من أنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية لكافة الأطفال من عمر ٦ سنوات حتى ١٨ عاما، مستعرضًا إصدارات المجلة المتنوعة

كما تضمن الافتتاح عددًا من الورش المتنوعة مابين الخط العربي، والرسم، والصلصال، وإعادة تدوير ورق الكرتون، قام بها عدد من المدربين المتميزين من كوادر الأزهر الشريف بمنطقة مطروح الأزهرية.

وأكد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، خلال الافتتاح على أهمية دور مجلة نور في نشر المعرفة وغرس القيم النبيلة لدى النشء، مؤكدا على دعمه الكامل للمجلة وأنشطتها، موجهًا تعليماته بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة المؤسسات التعليمية والشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة بتنظيم زيارات ميدانية للطلاب والاستفادة من اصدارات المجلة وأنشطتها المتنوعة، ورعاية الموهوبين.

من جانبه أعرب فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، عن خالص شكره وتقديره لمعالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، لإتاحة الفرصة لافتتاح ركن للمجلة بالمحافظة، ودعمهم المتواصل والمستمر، وحرصهم لتنشئة جيل على قدر من الوعي والفهم؛ لمواجهة الأفكار الهدامة والتعرف على صحيح الدين والبعد عن الاغتراب الثقافي الذي تفرضه القنوات الهدامة على الأجيال صغارًا وكبارًا.