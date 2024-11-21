سكرتير عام مطروح ورئيس المنظمة الأزهرية يفتتحان ركن مجلة نور للطفل بمكتبة مصر العامة

محافظات
السكرتير العام ورئيس
السكرتير العام ورئيس المنطقة الأزهرية

افتتح اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام  للمحافظة، نائبًا عن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة، اليوم الخميس، ركن مجلة نور للطفل، بمكتبة مصر العامة، والتي تم تجهيزها بكافة إصدارات المجلة، وذلك خلال الاحتفال بالذكري الـ١٧ لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقام فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، وعضو المنظمة،   بعرض مبسط  للحضور عن نشأة المجلة واهدافها، وما تحتويه من أنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية لكافة الأطفال من عمر ٦ سنوات حتى ١٨ عاما، مستعرضًا إصدارات المجلة المتنوعة

كما تضمن الافتتاح عددًا من الورش المتنوعة مابين الخط العربي، والرسم، والصلصال، وإعادة تدوير ورق الكرتون، قام بها عدد من المدربين المتميزين من كوادر الأزهر الشريف بمنطقة مطروح الأزهرية.

وأكد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، خلال الافتتاح على  أهمية دور مجلة نور في نشر المعرفة وغرس القيم النبيلة لدى النشء، مؤكدا على دعمه الكامل للمجلة وأنشطتها، موجهًا تعليماته بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة المؤسسات التعليمية والشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة بتنظيم زيارات ميدانية للطلاب والاستفادة من اصدارات المجلة وأنشطتها المتنوعة، ورعاية الموهوبين.

من جانبه أعرب  فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، عن خالص شكره وتقديره لمعالي اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، لإتاحة الفرصة لافتتاح ركن للمجلة بالمحافظة، ودعمهم المتواصل والمستمر،  وحرصهم لتنشئة جيل على قدر من الوعي والفهم؛  لمواجهة الأفكار الهدامة والتعرف على صحيح الدين والبعد عن الاغتراب الثقافي الذي تفرضه القنوات الهدامة على الأجيال صغارًا وكبارًا.

الأزهرية استفادة العالمية لخريجي الأزهر القرآن الكريم المنظمة العالمية أنشطة ثقافية سكرتير عام المحافظة

مواد متعلقة

"مبادرة بداية ودورها في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصري" ندوة لمركز إعلام مطروح

رئيس الوزراء في زيارة لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

محافظ مطروح يتفقد أقسام مركز بحوث الصحراء

محافظ مطروح يفتتح مؤتمر التمور الدولي بالقاهرة

جامعة مطروح تعلن الكشوف النهائية للمتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية

مدينه مرسى مطروح قدمت 10077 خدمة بالمركز التكنولوجي

لهذا السبب..مدير عام الشباب والرياضة بمطروح يُكرم مسئولي مرفق الإسعاف

لتعزيز الهوية التراثية.. ورش عمل فنية ومشغولات يدوية لطلاب معهد سيوة ببيت الثقافة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل.. سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

مفاجأة.. أثر مسجل 2019 وصدر له قرار ثان بالتسجيل في 2024.. ما القصة؟

المصري يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك بمكافآت خاصة

برشلونة يقترب من إنهاء صفقة ألمانية قوية

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في مؤتمر دولي بداغستان

أحمد حافظ يكشف صعوبات عمله في مسلسل «moon night»

موقف منتخب مصر للناشئين من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا