وكيل تعلبم الفيوم يمنح مكافأة مادية ألف جنيه لعمال الخدمات المعاونة بمدرسة بنات أبشواي

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث تابع مدرسة بنات أبشواي الابتدائية، وحضر طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، وأشاد بانضباط المدرسة وطابور الصباح.

أشاد وكيل الوزارة بالجهد المتميز المبذول في العمل، وإنضباط طابور الصباح، والتزام السادة المعلمين بحضور طابور الصباح والتواجد أمام الفصل في طابور الصباح، وكذلك أداء تحية العلم بانضباط وحماس بطريقة تساعد على تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن لدى الطلاب والعاملين بالمدرسة، وتفعيل الإذاعة المدرسية بطريقة متكاملة تخدم موضوع الإذاعة، وكذلك استخدام لغة الإشارة أثناء الإذاعة المدرسية، للطالبة هنا إبراهيم.

كما أشاد دكتور قبيصي، بالتزام إدارة المدرسة بتحديث قاعدة البيانات وقوائم الفصول الدراسية، وتوافر قوائم الفصول بجميع الحجرات الدراسية، والتزام الإشراف بالانضباط أثناء طابور الصباح وصعود الطلاب إلى الفصول الدراسية، والاهتمام بالطلاب المتأخرين وتقديم النصح والإرشاد لهم والتوجية بعدم تكرار ذلك.

كما أثني وكيل الوزارة على ارتفاع نسبة المساحة الخضراء بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية، والمستوى العلمى لدى تلاميذ المدرسة.

وفي ذلك أشاد وكيل الوزارة، بجميع العاملين بالمدرسة، وتكريم وإثابة المنضبطين فى العمل الوظيفي: الأستاذ حاتم أحمد نبيل البيباني، مدير المدرسة، غريب أحمد محمد معلم التربية الرياضية، الطالبة هنا ابراهيم السيد عبدالستار الصف الخامس الابتدائي، السيدة/ وردة على طلبة، الخدمات المعاونة بالمدرسة

وخلال فعاليات الزيارة المفاجئة، بمدرسة بنات أبشواي التعليمية، حضر الدكتور حسين العشيري، مديرإدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض، وكيل إدارة أبشواي.

0a2c3c4b-535d-4696-b9fd-26619da62e91

1cdd2aeb-0327-487a-a0bc-aba5731add5d

4c3a39cf-a839-4716-8a41-fc725d0e35d8

6b84899c-917a-4897-8d18-27ce8a82b9c8

8cb855aa-90e8-453a-b289-8e28dbfd13c8

23b4a00a-71a4-4832-9c7a-b05c4aa4eaff

42e96839-53e4-4277-8869-6ad4fda88914

58666c24-7e73-4d7d-b9c2-679d2691171f

aea1d0f1-fa56-47dc-b495-dd75fac35604

b1f61894-4656-45e7-891d-4f63f2930d33