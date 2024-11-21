مياه سوهاج تعلن بدء الاستلام الابتدائى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا

أعلن المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة بدأت فى أعمال الاستلام الابتدائى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بمركز طهطا والتى تم تنفيذها ضمن مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتكلفة تبلغ 500 مليون جنية مضيفا سيادته إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بقطاع الصرف الصحى والارتقاء بأدائها وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة على الاعمال المدنية والكهروميكانيكية ومتابعة أهم الإجراءات التنسيقية اللازمة ورفع عينات متتالية للتاكد من مطابقتها لمعايير القانون للسيب النهائى للاستلام الإبتدائى واستعدادًا لدخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأكثر من 450 الف نسمة لتخدم اكثر من 25 قرية بمركزى طهطا وجهينة.

وأشار المهندس بهاء الخولى رئيس منطقة شمال بالشركة أن توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تبلغ طاقتها التصميمية40 الف متر مكعب لكل يوم والتى تعمل بنظام التهوية الممتدة وخط السيب النهائى قطر 700 ملى بطول اجمالى 14 الف متر طولى شامل الغرف والمحابس والتى تخدم اكثر من 15 قرية بمركز طهطا ومنها " مدينة طهطا – ساحل طهطا وبنهو وبنجا وبنى عمار والشيخ مسعود ونزلة القاضى والكوم الاصفر والجبيرات وكوم بدر والحريدية القبلية والحريدية البحرية بالاضافة إلى القبيصات والصوالح وجزيرة الخزندارية واكثر من 10 قرى بمركز جهينة ومنها " الطليحات ونزة على والنزة البحرية ونزة المحزمين وعنيبس والحرافشة ومنطقة الشهيد عبد المنعم رياض وعلى بن ابى طالب وعثمان بن عفان وابو بكر الصديق وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

واوضح المهندس محمد هاشم مديرالادارة العامة للمكتب الفنى ان الشركة استلمت المحطة استلاما ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والشركة المنفذة "ابراهيم خليفة" ابتداءا من 18 نوفمبر 2024 حيث قامت شركة مياه سوهاج بإستلام الاعمال المدنية والكهروميكانيكية لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا وخط السيب النهائى الخاص بالمحطة وكذلك اعمال الربط بين محطة معالجة طهطا القائمة والتوسعات لمعالجة صرف صحى طهطا للاستعداد لدخول الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.