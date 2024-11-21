جمعوها من تجارة العملة.. استمرار حبس المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى   بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة  القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).

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