حادث مروع.. التصريح بدفن جثة سيدة دهستها سيارة فارهة في شبرا

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


صرحت نيابة الساحل بدفن جثة سيدة مسنة دهستها سيارة فارهة أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، مما أسفر عن وفاة سيدة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم، صدمها أتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط  المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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