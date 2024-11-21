فرص عمل وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

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قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد أكدت قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص "له معلومات جنائية"، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات، أبرزها عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج، وعدد من صور عقود عمل لاحدى الدول، ودفتر استلام نقدية، وهاتف محمول "للتواصل مع العملاء"، وجهاز "لاب توب.. بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر استيلاء على أموال الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لتصاريح العمل الاستيلاء على أموال التواصل الاجتماعي

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