بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

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قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة  القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.

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