الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في مؤتمر دولي بداغستان

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الأمين العام للمجلس
الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يشارك الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في فعاليات المؤتمر والمنتدى الدولي العلمي بعنوان "آليات تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وتعزيزها"، والذي يُعقد بمدينة محاج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024.  

ينظم المؤتمر الإدارة الدينية لمسلمي داغستان بالتعاون مع وزارة الشؤون القوميات وشؤون الأديان، وبدعم من صندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية الإسلامية، تحت رعاية رئيس جمهورية داغستان.  

ويهدف المؤتمر إلى استقطاب خبراء محليين ودوليين لدراسة القضايا المتعلقة بتشكيل القيم الروحية والأخلاقية التقليدية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

كما يسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والهيئات الحكومية لدعم القيم الأخلاقية.

وسيلقي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كلمة هامة في المؤتمر.

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