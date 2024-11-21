رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس اجتماعا مع المهندس هيثم مازن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأيمن شحاتة أمين الجامعة المساعد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الانشائية الجاري تنفيذها بالجامعة؛ واتخاذ القرارات لسرعة الإنجاز في المشروعات، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات؛ للانتهاء من التنفيذ، في أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالجامعة؛ من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت، مثل: مشروعات مجمع البحوث المتكامل بالجامعة، ومستشفى الإصابات، وغيرها، كما تم بحث سبل التعاون بين الجامعة، ومختلف الجهات الخارجية المسئولة عن البناء، والتشييد، والكهرباء.