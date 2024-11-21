وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات ورشة عمل مشروع التعليم من أجل الغد

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مشاركة وكيل تعليم
مشاركة وكيل تعليم الدقهلية

شهد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم  بالدقهلية والوفد المرافق له فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل مشروع التعليم من أجل الغد.

 

و التي أقيمت بالعين السخنة بمحافظة السويس في حضور لفيف من قيادات التعليم بالوزارة والسادة المسئولين عن المشروع من الجانب الأمريكي وقد تناولت نقاشات اليوم الثاني عدة محاور من أهمها 
- إعداد خطة متابعة لنظام التنمية المهنية علي مستوى المحافظات الثلاثة التي تطبق المشروع 
- ⁠خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في تطبيق منظومة التنمية المهنية المستمرة للمحافظات الأخرى 
- ⁠عرض خطط المتابعة الخاصة بالمحافظات للتنمية المهنية المستمرة
كما دارت مناقشات موسعة حول كيفية تعميم منظومة التنمية المهنية المستمرة علي المحافظات الأخري وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحديد مراحل التنفيذ ونظام المتابعة وفي نهاية ورشة العمل تمّ الاحتفاء بالنجاحات  التي حققتها المحافظات التي تطبق المشروع وإظهار الآليات التي تم استخدامها للوصول للنتائج الإيجابية التي تحققت علي أرض الواقع.

 

وذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفي إطار التعاون المثمر بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم

جانب من المشاركة

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