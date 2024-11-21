ما حدث مهزلة.. تصريح ناري من شادي محمد بعد إلغاء مباراة الأهلي وإنبي للسيدات

أبدى شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي، استيائه من إلغاء مباراة فريقه أمام إنبي التي كانت من المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

شادي محمد: ما حدث مهزلة

وأعلن النادي الأهلي فوزه على إنبي "اعتباريًّا" بنتيجة 2-0، بعد إلغاء إقامة المباراة لعدم توافر سيارة إسعاف من قِبل الفريق المضيف.

وقال شادي محمد في تصريحاته عقب إلغاء المباراة: “ما حدث مهزلة، فوجئنا بعدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب مباراة إنبي”.

تابع قائلًا: “واكتشفنا وجود سيارة الإسعاف في مكان آخر بالنادي وليس بجوار ملعب المباراة”.

وواصل: “الأندية تنسحب من المباريات حتى تتفادى الخسارة بفارق أهداف كبير، وهو ما يؤثر علينا لأن الفوز بالدوري يُحسم بفارق الأهداف”.