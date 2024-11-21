مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت

أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رفض مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت واتهم المحكمة بأنها "سياسية متحيزة وتمييزية".

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء: "إن إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".

وأشار البيان إلى أنه "لن يمنع أي قرار معادي لإسرائيل، دولة إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".

ووصف ديوان نتنياهو الحرب التي تشنها إسرائيل بأنها "أعدل حرب" وتابع: "ليس هناك أعدل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن شنّت منظمة "حماس" الإرهابية هجوما دمويا ضدها، ونفذت أكبر مذبحة ترتكب بحق الشعب اليهودي منذ حقبة المحرقة".

وأردف البيان: "لن يستسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للضغوط، ولن يتراجع، ولن ينسحب إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة".

واعتبر مكتب نتنياهو أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان "كذّب عندما قال لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إنه لن يتحرك ضد إسرائيل قبل أن يصل إليها ويستمع إلى ما تقوله في هذا الجانب".

وأضاف: "لهذا ألغى وصوله إلى إسرائيل في مايو الماضي بصورة مفاجئة، بعد أيام قليلة من إثارة شبهات تحرش جنسي ضده".