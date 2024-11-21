محافظ المنيا: حضور مميز لمبدعي المحافظة في معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن مشاركة وحدة “أيادي مصر” بالديوان العام للمحافظة في معرض الحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الوادي الجديد، والذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وأكد المحافظ أن المعرض يُعد أحد أبرز الفعاليات التي تعكس اهتمام الدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، بهدف إحياء التراث المصري ودعم الحرفيين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، موضحا أن المعرض يوفر منصة مميزة للترويج للمنتجات التراثية محليًا، ما يسهم في تعزيز فرص التسويق ودعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم المبدعين والحرفيين في مختلف المجالات التراثية، وذلك في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم الصناعات اليدوية التي تُعتبر جزءًا من الهوية الثقافية للمجتمع المصري