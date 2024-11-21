تامر كروان: "لا بد من وجود بصمة لكل مؤلف موسيقي "

بدأت منذ قليل ندوة مميزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث اجتمع المؤلف الموسيقي تامر كروان مع الناقد السينمائي عصام زكريا للحديث حول الموسيقى التصويرية للأفلام وأهميتها في تقديم تجربة سينمائية متكاملة.

وتحدث عن أهمية عدم تكرار الموسيقى وإبداع الموسيقيين وتكنيك مسلسل 100 وش

وقال “كروان”:"أنت لو مؤلف موسيقي ملكش بصة يبقى أنت بتقلد أنت ذخيرتك السمعية وطريقتك في التفكير وتعليمك بتصب في المزيكا بتظهر في التوزيع اختيار الآلات ساعات لو الموضوع محتاج حاجات تانية بروح لحاجات تانية طرق التوزيع وتعليمك وسمعك،وأهم حاجة عدم تكرار اللحن ماينفعش تكرر اللحن وتقول بصمتي لا ده مش بصمتك وكمان تعتمد على طريقة التوزيع الدائمة ساعات بكسر ده لو المسلسل أو الفيلم يستحمل ده لساعات في مسلسلات بغير تكنيك التوزيع زي مثلا مسلسل 100 وش مكنش ينفع تكون أوركسترا أو حاجة زي كده لا استخدمت الچاز وfun علشان دي عصابة مرحة فالتوزيع ده تماشى معاها".

نبذة عن تامر كروان

تامر كروان هو مؤلف موسيقي ومهندس صوت مصري بارز، يُعرف بإسهاماته الكبيرة في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات.

وُلد تامر في مصر ودرس الموسيقى وتعلم فنونها على يد متخصصين، مما أكسبه خلفية موسيقية قوية جعلته واحدًا من أبرز الملحنين في عالم السينما العربية.

بدأ تامر كروان مسيرته الفنية في تسعينيات القرن الماضي، ونجح سريعًا في ترك بصمته الخاصة بفضل موهبته في استخدام الموسيقى للتعبير عن المشاعر والأجواء السينمائية المختلفة. تعاون مع عدد كبير من المخرجين المصريين والعرب، وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات لاقت استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.

يتميز أسلوب تامر كروان بالمزج بين الألحان الشرقية والغربية، والقدرة على نقل الحالة النفسية للشخصيات من خلال الموسيقى، مما جعله ينجح في تقديم موسيقى تتناسب مع مختلف الأنواع السينمائية، سواء الدرامية أو الرومانسية أو الأكشن.

شارك تامر في العديد من الأفلام التي عُرضت في مهرجانات سينمائية دولية وحصدت جوائز، مما أكسبه شهرة وتقديرًا على مستوى عالمي. كما أنه معروف بقدرته على التعاون مع المخرجين بشكل وثيق، لضمان أن تكون الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من رؤية الفيلم العامة.

إلى جانب أعماله السينمائية، يشارك تامر كروان في ورش عمل وندوات تهتم بتعليم الموسيقى التصويرية وتحليلها، مما يجعله مصدر إلهام للعديد من المؤلفين والموسيقيين الصاعدين.