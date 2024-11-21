ليفاندوفسكي يكشف سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

كشف ​روبرت ليفاندوفسكي​، نجم ​برشلونة الإسباني​، عن كواليس فشل انتقاله إلى ​مانشستر يونايتد​ في 2012، رغم تلقيه مكالمة من ​السير أليكس فيرجسون​.

وقال ليفاندوفسكي إنه كان متحمسًا للانضمام إلى يونايتد، ولكنه تحدث مع رئيس ​بوروسيا دورتموند​ الذي أصر على أن الفريق بحاجة لخدماته في تلك الفترة ولم يكن من المناسب تركه.

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رغم ذلك، أكد ليفاندوفسكي أنه كان مستعدًا للانتقال، خاصةً في سنه الصغيرة، إلا أن دورتموند تمسك به.

وفي نفس الصيف، وقع مانشستر يونايتد مع ​روبن فان بيرسي​، بينما بقي ليفاندوفسكي في دورتموند حتى انتقل إلى بايرن ميونيخ في العام 2014 مجانًا.

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