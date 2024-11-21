ليفاندوفسكي يكشف سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

كشف ​روبرت ليفاندوفسكي​، نجم ​برشلونة الإسباني​، عن كواليس فشل انتقاله إلى ​مانشستر يونايتد​ في 2012، رغم تلقيه مكالمة من ​السير أليكس فيرجسون​.

وقال ليفاندوفسكي إنه كان متحمسًا للانضمام إلى يونايتد، ولكنه تحدث مع رئيس ​بوروسيا دورتموند​ الذي أصر على أن الفريق بحاجة لخدماته في تلك الفترة ولم يكن من المناسب تركه.

رغم ذلك، أكد ليفاندوفسكي أنه كان مستعدًا للانتقال، خاصةً في سنه الصغيرة، إلا أن دورتموند تمسك به.

وفي نفس الصيف، وقع مانشستر يونايتد مع ​روبن فان بيرسي​، بينما بقي ليفاندوفسكي في دورتموند حتى انتقل إلى بايرن ميونيخ في العام 2014 مجانًا.