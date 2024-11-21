برشلونة يقترب من إنهاء صفقة ألمانية قوية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يسعى نادي برشلونة، من تعزيز صفوفه بصفقة دفاعية قوية من الدوري الألماني، ويعتبر النادي أنه قد أنهي الأمر.

وجاء ذلك بناء علي ما أكده مراسل برنامج "الشيرنجيتو" أن إدارة برشلونة في مرحلة إنهاء مفاوضات وقد وصلت لمرحلة متقدمة للغاية مع جوناثان تاه مدافع بايرن ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

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وكان ل تاه دور قوي في تتويج ليفركوزن بثنائية الدوري وكأس ألمانيا في الموسم الماضي وفضية الدوري الأوروبي، وأصبح ركيزة أساسية في صفوف منتخب بلاده.

وليس فقط برشلونة من وضع أعينه على جوناثان تاه فقد ارتبط اسمه باندية أخرى بارزة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ، وفرق كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير ذكره أن تاه ينتهي عقده  مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2025، ووقتها يمكن له التوقيع لأي نادٍ آخر اعتبارا من يناير المقبل.

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