عاجل.. سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفاد مراسل RT في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف من جديد اليوم الخميس، مناطق مختلفة في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدد من الغارات.

وذكر المراسل، أن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على  منطقة حارة حريك ومنطقة المشرفية ومنطقة الغبيري ومنطقة الشياح، في الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر اليوم.

وما بين وقت تنفيذ هذه الغارات، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف، للمرة الثالثة اليوم، في ضاحية بيروت الجنوبية، "عدة مقرات قيادة" لـ "حزب الله" في بيروت، زاعما أن هذه الغارات "تأتي في اطار الضربات التي تستهدف مواقع الإنتاج ومستودعات السلاح التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في قلب بيروت".

الجيش الإسرائيلى اسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت
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