إلغاء مباراة إنبي والأهلي بالدوري الممتاز للكرة النسائية بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف

الفجر الرياضي
إنبي
إنبي

شهدت مباراة إنبي والاهلي بالجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية أحداث مثيرة، بعدما تم إلغاء المباراة بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف في ملعب نادي إنبي الذي يستضيف المباراة.

إلغاء مباراة إنبي والأهلي بالدوري الممتاز للكرة النسائية بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف 

وحضر الفريقين لأرض الملعب ولكن تأخرت سيارة الإسعاف في الحضور لملعب المباراة، وبناءا عليه ألغت حكم المباراة نورا سمير المباراة بعد مرور الوقت القانوني 20 دقيقة وتم إحتساب المباراة بفوز الأهلي 2-0.

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والغريب أنه بعد مغادرة الفريقين والحكام لأرض الملعب، حضرت سيارة الإسعاف في تمام الساعة 3.18 عصرًا، برغم أن المباراة موعدها المقرر الساعة 2.30

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي للنقطة 24 على صدارة الدوري.

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