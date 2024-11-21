المصري يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك بمكافآت خاصة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وعد مسؤولو النادي المصري لاعبي الفريق بمكافآت خاصة لتحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد برج العرب.

المصري يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك

ويواصل الفريق البورسعيدي، بقيادة المدير الفني علي ماهر، استعداداته المكثفة لهذه المواجهة، حيث خاض مباراتين وديتين مؤخرًا، فاز في الأولى على دياموند بنتيجة 3-1، وفي الثانية على رع سبورت بنتيجة 7-1.

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ويواجه المصري أزمة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق قبل لقاء الزمالك، مما دفع الجهاز الفني للبحث عن البدائل المناسبة لتعويض الغيابات.

من جانبه، اجتمع علي ماهر مع اللاعبين خلال التدريبات، وقدم لهم نصائح فنية استعدادًا للمباراة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لديهم الفرصة للمشاركة، وأن الأفضل فقط سيكون له مكان في التشكيل الأساسي.

 

 

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