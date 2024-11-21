سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 - 11 - 2024 استقرارًا في بداية التعاملات بعد ارتفاعه أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة في عدد من البنوك

سعر الدولار اليوم

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس استقر عند 49.70 جنيه للشراء، 49.80 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، سجل نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، استقر عند 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.

- استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، عند: 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في بنك نحو 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 49.71 جنيه للشراء، 49.80 للبيع.