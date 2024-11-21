سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بالبنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 - 11 - 2024 استقرارًا في بداية التعاملات بعد ارتفاعه أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة في عدد من البنوك

سعر الدولار اليوم

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس استقر عند 49.70 جنيه للشراء، 49.80 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، سجل نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي،  استقر عند 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.

- استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، عند: 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

ارتفاع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 21 نوفمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

- سجل سعر الدولار في بنك نحو 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 49.71 جنيه للشراء،  49.80 للبيع.

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