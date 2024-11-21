ليل الفرنسي يرفض بيع جوناثان ديفيد في يناير المقبل

الفجر الرياضي
جوناثان ديفيد
جوناثان ديفيد

رفض نادي ليل الفرنسي التفكير في بيع مهاجمه جوناثان ديفيد خلال شهر يناير المقبل رغم نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ليل الفرنسي يرفض بيع جوناثان ديفيد في يناير المقبل

وارتبط المهاجم الكندي بعديد الفرق الأوروبية حيث سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم ما لم يجدد تعاقده.

وصرّح أوليفر ليتانج رئيس النادي عبر راديو مونت كارلو: "جوناثان ديفيد لن يرحل في يناير، سيبقى معنا لأنه لاعب مهم".

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