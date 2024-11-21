محمد شكري يعود من الإمارات ويستعد للعودة التدريجية لتدريبات سيراميكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أنهى محمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا، برنامجه التأهيلي في الإمارات للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها الموسم الماضي، وعاد إلى مصر أمس الأربعاء استعدادًا للمرحلة الأخيرة من التأهيل.

محمد شكري يعود من الإمارات

ومن المقرر أن يبدأ شكري تدريباته هذا الأسبوع تمهيدًا للعودة التدريجية للمشاركة في تدريبات الفريق، قبل الظهور مجددًا في المباريات.

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ويرفض الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي الاستعجال في إشراك اللاعب، لضمان تعافيه الكامل، خاصة مع وجود خيارات أخرى في مركزه مثل عبد الرحمن بودي وحسين السيد.

وكان محمد شكري قد شارك مع سيراميكا في 21 مباراة خلال الموسم الماضي، بواقع 16 مباراة في الدوري، مباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

 

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