مصير زيزو يشغل جماهير الزمالك.. تجديد أم رحيل؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أصبح مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك حديثًا مستمرًا بين جماهير النادي، في ظل اقتراب نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

مصير زيزو يشغل جماهير الزمالك

رغم الشائعات التي انتشرت حول مطالب مالية ضخمة من اللاعب، فإن زيزو ووالده أبلغا مسؤولي الزمالك برغبته في البقاء داخل النادي، مؤكدين أن الأولوية هي الاستمرار في ميت عقبة.

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تطورات جديدة في مستقبل زيزو مع الزمالك

وقد تم تكليف حسين لبيب، رئيس النادي، بإدارة ملف تجديد عقد زيزو، بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك، حيث يسعى لبيب للتوصل إلى اتفاق يضمن بقاء اللاعب داخل صفوف الفريق.

ورغم العروض الخارجية، أبرزها من نادي الأخدود السعودي، أكد والد زيزو أن اللاعب لا يفكر في الرحيل وأنه مستمر في الزمالك، مشيرًا إلى تضحياته السابقة عندما رفض عرضًا مغريًا من الشباب السعودي في يناير الماضي.

فيما أبدى لاعبو الزمالك، بقيادة محمود شيكابالا، دعمهم الكامل لزيزو، مشددين على أن رغبتهم هي استمراره مع الفريق وتقديم الدعم له في أي مفاوضات للتجديد.

وأوضح شيكابالا أن الحديث عن الغيرة من زيادة راتب زيزو داخل الفريق ليس صحيحًا، بل على العكس، الجميع يطالب بتجديد عقده للاستفادة من إمكانياته.

وتقرر عقد جلسة مع زيزو الأسبوع المقبل، بحضور والده، لمناقشة تفاصيل التجديد بشكل رسمي، على أن يتم التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

 

 

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