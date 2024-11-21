موقف منتخب مصر للناشئين من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بات منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 قريبًا من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار، بعد فوزه المثير على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من تصفيات شمال إفريقيا.

موقف منتخب مصر للناشئين

ويختتم المنتخب المصري مشواره في التصفيات بملاقاة المنتخب الليبي يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة، حيث يسعى لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى البطولة القارية.

txt

منتخب مصر للناشئين يهزم الجزائر ويحقق أول انتصار في تصفيات كأس إفريقيا

txt

منتخب مصر للناشئين ينهزم أمام المغرب 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

كان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية، بينما يتنافس المنتخب المصري مع تونس على حجز البطاقة الثانية.

 

الأمم الأفريقية المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا تصفيات شمال افريقيا تصفيات كأس أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مصر منتخب مصر للناشئين موقف منتخب مصر

مواد متعلقة

إسلام الشاطر يعلق على فوز منتخب مصر في تصفيات شمال إفريقيا: نظام البطولة غير عادل

عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

موقف منتخب مصر للناشئين من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا

عاجل.. سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

مصير زيزو يشغل جماهير الزمالك.. تجديد أم رحيل؟

المصري يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك بمكافآت خاصة

وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار

مفاجأة.. أثر مسجل 2019 وصدر له قرار ثان بالتسجيل في 2024.. ما القصة؟

منافسة قوية بين عمر كمال وأكرم توفيق على قيادة الجبهة اليمنى في الأهلي