يوفنتوس يدعم خطوطه الدفاعية من تشيلسي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

يخطط يوفنتوس لتعزيز خط دفاعه في الميركاتو المقبل، لتعويض إصابة ثنائي الدفاع خوان كابال وبريمر بالرباط الصليبي.

يوفنتوس يريد بن تشيلويل

وقد أنفق يوفنتوس خلال الصيف مبالغ كبيرة على أمثال تيون كوبميينرز ودوجلاس لويز، لذلك يتجه النادي الإيطالي إلى صفقات الإعارة لتغطية هذا الفراغ.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت"، أن يوفنتوس يضع أعينه على لاعب تشلسي بن تشيلويل ويعد هو الخيار المحتمل، لتغطية غياب خوان كابال في مركز الظهير الأيسر.

ولم يشارك تشيلويل حاليًا مع تشيلسي بسبب عدم اقتناع المدرب إنزو ماريسكًال به. وشارك خلال 45 دقيقة فقط طوال الموسم.

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وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي سيوافق على إمكانية إرسال تشيلويل على سبيل الإعارة دون مقابل.
وأكدت إلى أن الصفقة ستكلف يوفنتوس ما يقرب من 5 ملايين موزعة على الأجور والمكافآت.

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