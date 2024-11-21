بيكهام يغيب عن مباراة حرس الحدود بسبب إصابة في الظهر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أظهرت نتائج الأشعة التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا، تعرضه لشد قوي في عضلات الظهر خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

بيكهام يغيب عن مباراة حرس الحدود

وبناءً على التشخيص، يحتاج بيكهام لفترة تأهيل قبل العودة إلى تدريبات سيراميكا، مما يحرمه من المشاركة في مباراة حرس الحدود يوم الأحد المقبل.

txt

سيراميكا ينتظر نتيجة أشعة بيكهام لتحديد موقفه من مباراة حرس الحدود

txt

بيكهام والعش أبرزهم.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الصفقات الجديدة في يناير

وكان بيكهام قد تعرض للإصابة أثناء المباراة أمام بوتسوانا، مما اضطر حسام حسن لاستبداله بحسام عبد المجيد.

من جانبه، حذر أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه من انتفاضة حرس الحدود قبل المباراة المرتقبة في الجولة الثالثة من دوري النيل.

 

أحمد رمضان بيكهام التصفيات المؤهلة لامم أفريقيا احمد رمضان الصفقات الجديدة أمم أفريقيا 2025 حرس الحدود لاعب سيراميكا منتخب مصر

مواد متعلقة

محمد شكري يعود من الإمارات ويستعد للعودة التدريجية لتدريبات سيراميكا

إصابة أحمد رمضان بيكهام في مباراة مصر وبوتسوانا وتبديله بحسام عبد المجيد

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

موقف منتخب مصر للناشئين من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا

عاجل.. سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

مصير زيزو يشغل جماهير الزمالك.. تجديد أم رحيل؟

المصري يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك بمكافآت خاصة

وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار

مفاجأة.. أثر مسجل 2019 وصدر له قرار ثان بالتسجيل في 2024.. ما القصة؟

منافسة قوية بين عمر كمال وأكرم توفيق على قيادة الجبهة اليمنى في الأهلي