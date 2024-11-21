الأهلي يخطط لتدعيم الهجوم بلاعبين أجانب في يناير المقبل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بدأت إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي في تحضير مجموعة من الفيديوهات للاعبين أجانب في مركز رأس الحربة والجناح، وذلك لعرضها على المدرب مارسيل كولر لاختيار الأنسب لتعزيز هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الأهلي يخطط لتدعيم الهجوم

ويهدف الأهلي إلى ضم ثنائي أجنبي في يناير، أحدهما مهاجم والآخر جناح، حيث بدأت الإدارة في جمع البيانات والمعلومات عن أبرز اللاعبين المتاحين في هذه المراكز.

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ويرغب النادي في تسويق بيرسي تاو لتوفير مكان في قائمة اللاعبين الأجانب وضمان ضم الثنائي في الميركاتو الشتوي.

 

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