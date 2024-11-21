وكيل أوقاف الفيوم يشهد الاحتفال بمرور 17 عاما على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

محافظات
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،اليوم الخميس، احتفال الأزهر الشريف بمرور "17" عامًا على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بحضورالدكتورمحمد أحمد سرحان، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ورئيس المنظمة بالفيوم، والدكتور حمدي أحمد سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، وعدد من العلماء.
 

وفي كلمته أوضح الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن الأزهرعبر منظومته التعليمية والدعوية، سيظل الحصن المنيع الذي يحمي المجتمع من التطرف والانقسام،مشيرا أن الأزهر يعمل على نشر رسالة الإسلام والدفاع عنها،وبناء جيل متعلم قادر على مواكبة جميع التطورات. 


كما أوضح فضيلته أهمية الدور التوعوي الذي تؤديه المنظمة على مدار السنوات، من خلال تعزيز القيم الإسلامية السمحة ونشر الفكر الوسطي المستنير.


ودعا الله أن يحفظ مصرنا والأزهر والإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه.

 

 

 

 

 

 

 

0db3a652-c1ab-408d-ac93-27390bcf2741
0db3a652-c1ab-408d-ac93-27390bcf2741
87c9ca54-039b-47e3-a9bb-85ec82baf8b2
87c9ca54-039b-47e3-a9bb-85ec82baf8b2
7875d8db-fdd4-4f06-a762-cd34ffc0a6e1
7875d8db-fdd4-4f06-a762-cd34ffc0a6e1
aab09838-bada-440f-914c-0c565a369fa6
aab09838-bada-440f-914c-0c565a369fa6
cea5ba52-999a-49d2-ae32-95352aefed70
cea5ba52-999a-49d2-ae32-95352aefed70
e4f054e5-db04-490e-95b3-9dd497da0ad2
e4f054e5-db04-490e-95b3-9dd497da0ad2
الفيوم أوقاف الفيوم احتفال الازهر الازهر الشريف مرور 17 عاما على انشاء المنظمة العالمية خريجي الأزهر

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطقي ويجب على واشنطن تسهيل تنفيذه

عمرو سعد:" دخلت معهد السينما وسقطت وكان عندي ثقة في نفسي"

سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور

عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي

تركي آل الشيخ يعلن عن مواعيد عرض مسرحية "شمس وقمر"