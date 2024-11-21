حظوظ منتخب مصر للشباب للتأهل في تصفيات شمال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 فوزًا مهمًا على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2025.

حظوظ منتخب مصر للشباب

يستعد المنتخب المصري لمباراة حاسمة ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل، التي ستحدد مصيره في التصفيات.

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ويدير منتخب مصر حسابات التأهل في ظل منافسات الجولة الأخيرة بين فرق المجموعة، حيث يترقب الفراعنة نتائج المباريات الأخرى بين تونس والجزائر، والمغرب مع ليبيا.

يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، ويحتاج إلى تحقيق الفوز على تونس لضمان التقدم إلى النهائيات.

ترتيب تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عامًا:

المغرب: 7 نقاط من 3 مباريات

مصر: 4 نقاط من 3 مباريات

تونس: 3 نقاط من مباراتين

الجزائر: نقطتين من مباراتين

ليبيا: دون رصيد من مباراتين


التأهل إلى النهائيات يتوقف على نتائج الفريق في المباراة الختامية، كما يعتمد على نتائج منافسيه، حيث يحتاج إلى معادلة أو تفوق في النقاط من أجل حجز مكان في البطولة التي ستُقام في المغرب.

 

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