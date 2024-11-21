جوميز يشترط صفقات شتوية مميزة لتجديد عقده مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حدد جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احتياجاته من إدارة النادي بشأن تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

جوميز يشترط صفقات شتوية مميزة

وحسب المعلومات الواردة من داخل القلعة البيضاء، فإن جوميز أبدى رغبته في تعزيز الفريق بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات القادمة.

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

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وأفاد مصدر مطلع داخل الزمالك أن جوميز حدد احتياجاته بالتعاقد مع 6 لاعبين في مراكز مختلفة، تشمل مدافعين في مركز المساك، ظهير أيمن، رأس حربة، لاعب وسط مدافع، وجناح أيسر.

وأكد المصدر أن جوميز غير راضٍ عن بعض الصفقات التي أُبرمت في الصيف الماضي، وطلب أن يتم اختيار اللاعبين الجدد بناءً على رؤيته الفنية.

وأوضح المصدر أن جوميز قرر تأجيل مسألة تجديد عقده مع النادي إلى أن يتم تنفيذ طلباته المتعلقة بالصفقات الجديدة، حيث تعهد مسؤولو الزمالك بتلبية هذه المطالب، ما لم يتم تجديد عقده في حال تحقيق هذه التعاقدات وفقًا لرؤيته الفنية.

كما أشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ستقوم بحسم تجديد عقود اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء.

 

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