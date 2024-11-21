بالأسماء.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدة غيابات مؤثرة قبل مواجهته أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستُقام يوم الجمعة 22 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء.

غيابات بالجملة تضرب الأهلي

يغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين الأساسيين، من بينهم وسام أبو علي، مهاجم الفريق، الذي تعرض لإصابة في قدمه أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين.

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كما يغيب عن اللقاء كل من رامي ربيعة، أشرف داري، كريم نيدفيد، محمد هاني، وعلي معلول بسبب الإصابات. بينما سيعود أكرم توفيق إلى التشكيل بعد غيابه في المباراة الأخيرة.

وفي سياق متصل، يخضع مروان عطية، لاعب الوسط، لاختبارات طبية للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المباراة.

 

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