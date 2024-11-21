برشلونة يقترب من إنهاء صفقة نجم ميلان الإيطالي 

يسعى برشلونة لتدعيم صفوفه الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد أشار النادي عن اهتمامه الكبير باللاعب البرتغالي رافائيل لياو.

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وأشارت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة تؤمن جدًا بمهارات لياو، وأنه قادر على الوصول لمستوى أفضل في حالة العمل مع المُدرب الحالي للفريق هانز فليك.

وأكدت صحيفة " موندو" الإسبانية على وجود علاقة غير متزنة بين اللاعب ومُدرب الفريق فونسيكا، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية رحيله.

والجدير بالذكر أن اللاعب خلال الفترة الأخيرة ابدي اعجابه وحبه الشديد للنادي الكتالوني، وعن رغبته الكبيرة في اللعب في صفوف الفريق.