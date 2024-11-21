حقيقة رحيل أندريك عن صفوف ريال مدريد

أشارت تقارير خلال الفترة الماضية، باقتراب رحيل النجم البرازيلي إندريك عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، اليوم علي أن الأنباء التي أشارت بشأن رحيل إندريك سينتقل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ما هي إلا إشاعات.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" على أن ريال مدريد لم ينوي أي خطة لإعارة إندريك من أجل المغادرة.

وتابع رومانو أن التقارير الصادرة من إنجلترا حول انتقاله على سبيل الإعارة إلى ساوثهامبتون ليس لها آي صحة على الإطلاق.

في نفس الوقت يعاني إندريك من عدم مشاركته مع ريال مدريد الموسم الحالي، حيث لم يظهر إلا في 10 مباريات فقط كبديل، بواقع 122 دقيقة بجميع البطولات، واستطاع تسجيل هدفين وصنع هدف واحد فقط.

والجدير ذكره أن اسم إندريك ارتبط بأكثر من فريق، أبرزها ساوثهامبتون بالإضافة إلى روما الإيطالي، ولكن يخطط ريال مدريد بعدم التفريط فيه، وفقًا لما أكدته التقارير الصحفية.