محافظ الدقهلية: إعدام أكثر من طن مواد غذائية وعصائر متنوعة وتحرير 196 محضر

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حملات الرقابة على
حملات الرقابة على الغذاء بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة،وأوضح قيام الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية "بحملة رقابية للمرور على 281 منشأة.

وأوضح  محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية المطلوبة والمتعارف عليها.

ومن جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن حملة إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي قامت بالمرور على 281 منشأة متنوعة خلال أسبوع وقامت بسحب 96 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات وتم اعدام 1057 كيلو أغذية و264 لتر عصائر وتحرير 196 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتوصية بغلق 72 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الإستمرار في حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.

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