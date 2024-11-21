باسم سمرة يشارك جمهوره كواليس "العتاولة 2"

انضم مؤخرًا الفنان باسم سمرة لأسرة مسلسل “العتاولة 2”، وشارك جمهوره ومتابعيه الصور الأولى من كواليس العمل، وهو بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان طارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر باسم سمرة صورة تجمعه بـ أحمد السقا، وطارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق عليها قائلًا: “العتاولة”.

أبطال العتاولة 2



مسلسل "العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد إنضموا مؤخرًا الجزء الثاني، العتاولة من تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.