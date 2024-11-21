اعتقال نجم بولندا بتهمة التهرب الضريبي

الفجر الرياضي
توماس كلوس
توماس كلوس

ألقت شرطة مكافحة الفساد البولندية القبض على المدافع البولندي السابق توماس كلوس للاشتباه في تورطه بالتهرب الضريبي وتزوير الفواتير، اليوم الخميس.

اعتقال النجم البولندي السابق توماس كلوس بتهمة التهرب الضريبي

وبدأ كلوس /51 عاما/ مسيرته الاحترافية عام 1995 مع نادي إل كيه إس لودز البولندي.

وانضم كلوس لفريقي كايزرسلاوترن وكولون الألمانيين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن ينهي مسيرته مع فيسلا كراكوف ولودز البولنديين.

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ولعب كلوس مع منتخب بولندا في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، لكن تم استبعاده بشكل مفاجئ من مونديال 2006 بألمانيا.

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