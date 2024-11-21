الزمالك يكشف حالة لاعب منتخب الشباب بعد إصابته الأخيرة

شهد نادي الزمالك حالة من الاستياء بعد إصابة محمد السيد، لاعب وسط منتخب مصر للشباب والفريق الأول، خلال مباراة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا.

إصابة محمد السيد تؤرق الزمالك

حيث اضطر اللاعب للخروج من المباراة في الدقيقة السابعة متأثرًا بإصابته، ليحل بدلًا منه فارس محمد.



وكان السيد قد تعرض لإصابة مماثلة في مباراة الجزائر، وتحامل على نفسه ليكمل اللقاء حتى خرج في الشوط الثاني. وعاد ليشارك أساسيًا في مواجهة ليبيا، ولكن الإصابة أعاقته مجددًا في بداية المباراة.

ووفقًا للمصادر، تعرض السيد لإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وكان السيد قد شارك في مباراتي مصر ضد المغرب والجزائر، حيث سجل منتخب مصر نقطة واحدة من أول جولتين.

يذكر أن منتخب مصر للشباب، تحت قيادة البرازيلي ميكالي، حقق الفوز على ليبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.