كولر يوافق على رحيل نجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعطى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموافقة على رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال الفترة القادمة.

كولر يوافق على رحيل بيرسي تاو

وتأكدت مصادر، من أن كولر أبلغ إدارة الأهلي بعدم نيته في تجديد عقد بيرسي تاو، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، بسبب تراجع مستوى اللاعب في الآونة الأخيرة.

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كما أبدى المدرب السويسري موافقته على رحيل تاو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال تلقى عروضًا من أندية خارجية.

وبدأ كولر يبتعد عن الاعتماد على بيرسي تاو بشكل أساسي، في ظل تراجع أدائه منذ الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

 

 

 

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