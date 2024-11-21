خاص| بيراميدز يُجدد عقد محمد الشيبي ويغلق الباب أمام الزمالك.. تفاصيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تمكن مسؤولو نادي بيراميدز من تجديد عقد المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق، لمدة موسمين، وذلك بعد أن كان عقده سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

بيراميدز يُجدد عقد الشيبي لمدة موسمين

وأفاد مصدر مطلع داخل فريق بيراميدز في تصريحات خاصة ل "الفجر الرياضي"، أن التجديد تم بعد جلسة تفاوضية بين هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، واللاعب بحضور وكيل أعماله، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

txt

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

txt

خاص لـ "الفجر الرياضي".. موقف بيراميدز من رحيل محمد الشيبي ومصير التجديد

ويغلق هذا التجديد الباب أمام إمكانية رحيل الشيبي، وذلك بعد تداول تقارير عن مفاوضات الزمالك مع اللاعب في الأيام الماضية للانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

ويعد الشيبي أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيل بيراميدز تحت قيادة المدرب كرونسلاف يورتشيتش، حيث شارك في 6 مباريات هذا الموسم وصنع هدفًا واحدًا.

المغربي محمد الشيبي المدير الرياضي الفجر الرياضي الظهير الأيمن الزمالك بيراميدز هاني سعيد فريق بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش محمد الشيبي مسؤولو نادي بيراميدز مفاوضات الزمالك

مواد متعلقة

حقيقة رغبة بيراميدز في ضم زيزو

تطورات جديدة بشأن موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطقي ويجب على واشنطن تسهيل تنفيذه

عمرو سعد:" دخلت معهد السينما وسقطت وكان عندي ثقة في نفسي"

سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور

عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي

تركي آل الشيخ يعلن عن مواعيد عرض مسرحية "شمس وقمر"