مركز إعلام برج العرب ينظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

محافظات
فتيات مدرسة التمريض
فتيات مدرسة التمريض يستمعون للندوة

نظم مركز إعلام برج العرب اليوم  ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة بمعهد التمريض ببرج العرب وذلك ضمن فعاليات حملة" ايد فى ايد هننجح أكيد" التى أطلقها الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى  بالهيئة العامة للاستعلامات.

وافتتحت الندوة ابتسام عبد العزيز مديرة المركز حيث أوضحت الدور التوعوى للهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الثقافة والتوعية المجتمعية وأكدت على أهمية التوعية بالأساليب الإيجابية للحد من العنف.

أوضح الدكتور محمد جاب الله عمارة أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية أن العنف كل ماهو يجرح الشعور وإيذاء خارج عن العقيدة ثم انتقل إلى انواع العنف واسبابه وصوره وأن هناك ١٣٩٠٠٠ درجة من العنف اللفظي.

وأكد أن العنف غير مباشر يتكون فى اللاشعوروالعقل الباطن الذى لا يرغبأنن يطلع عليه أحدد، مشددا على أن الزوج الذى يجبر زوجته عل كثرة الإنجاب هذه صورة من صور العنف وأقل صورة من صور العنف وهى السادية وهى إيذاء البدن.

وقال إن التحرش عنف مباشر وكذلك ختان الإناث ولذلك لا بد من اجتنابه السلوك الذى يؤدى للعنف والارتقاء بالذوقيات واذابة الجليد بين الأشخاص من أحد الحلول لمواجهة العنفوأنن القانون العام والمدنى والجنائى يضع عقوبات وأحكام بالغرامة والحبس  تبع الواقعة.

استعلامات أهمية التوعية التوعية احمد يحيي الهيئة العامة للاستعلامات التوعية المجتمعية العامة للاستعلامات فاعليات حملة

مواد متعلقة

سكرتير عام مطروح ورئيس المنظمة الأزهرية يفتتحان ركن مجلة نور للطفل بمكتبة مصر العامة

الأزهر تحتفل بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمطروح

"مبادرة بداية ودورها في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصري" ندوة لمركز إعلام مطروح

رئيس الوزراء في زيارة لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

محافظ مطروح يتفقد أقسام مركز بحوث الصحراء

محافظ مطروح يفتتح مؤتمر التمور الدولي بالقاهرة

جامعة مطروح تعلن الكشوف النهائية للمتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية

مدينه مرسى مطروح قدمت 10077 خدمة بالمركز التكنولوجي

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطقي ويجب على واشنطن تسهيل تنفيذه

عمرو سعد:" دخلت معهد السينما وسقطت وكان عندي ثقة في نفسي"

سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور

عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي

تركي آل الشيخ يعلن عن مواعيد عرض مسرحية "شمس وقمر"