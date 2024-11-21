مركز إعلام برج العرب ينظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم مركز إعلام برج العرب اليوم ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة بمعهد التمريض ببرج العرب وذلك ضمن فعاليات حملة" ايد فى ايد هننجح أكيد" التى أطلقها الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.

وافتتحت الندوة ابتسام عبد العزيز مديرة المركز حيث أوضحت الدور التوعوى للهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الثقافة والتوعية المجتمعية وأكدت على أهمية التوعية بالأساليب الإيجابية للحد من العنف.

أوضح الدكتور محمد جاب الله عمارة أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية أن العنف كل ماهو يجرح الشعور وإيذاء خارج عن العقيدة ثم انتقل إلى انواع العنف واسبابه وصوره وأن هناك ١٣٩٠٠٠ درجة من العنف اللفظي.

وأكد أن العنف غير مباشر يتكون فى اللاشعوروالعقل الباطن الذى لا يرغبأنن يطلع عليه أحدد، مشددا على أن الزوج الذى يجبر زوجته عل كثرة الإنجاب هذه صورة من صور العنف وأقل صورة من صور العنف وهى السادية وهى إيذاء البدن.

وقال إن التحرش عنف مباشر وكذلك ختان الإناث ولذلك لا بد من اجتنابه السلوك الذى يؤدى للعنف والارتقاء بالذوقيات واذابة الجليد بين الأشخاص من أحد الحلول لمواجهة العنفوأنن القانون العام والمدنى والجنائى يضع عقوبات وأحكام بالغرامة والحبس تبع الواقعة.