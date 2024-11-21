كشفت تقارير صحفية ألمانية، مستجدات جديدة فيما يتعلق باهتمام بايرن ميونخ الألماني، بالتعاقد مع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، بعدما أصبح “الفرعون” محط أنظار كبار أندية أوروبا، على رأسها ليفربول الإنجليزي، مع وجود اهتمام من بايرن ميونخ وبرشلونة.

مرموش يدخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ الألماني

حسب كريستيان فالك، الصحفي بجريدة “بيلد” الألمانية، لن يدخل بايرن ميونخ في حرب مزايدة مع ليفربول، من أجل عمر مرموش، إذا قرر النادي الإنجليزي تقديم عرض في الصيف المقبل.

وأضاف: «رؤساء آينتراخت فرانكفورت لا يتوقعون أن ينتقل مرموش إلى بايرن ميونخ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن مرموش يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا لصفوف ليفربول».

واختتمت الصحيفة الألمانية: «إدارة بايرن ميونخ ترى أن سعر عمر مرموش الذي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو مبالغ فيه للغاية، وبنسبة كبيرة اللاعب سينتقل إلى نادي ليفربول».

ويتصدر عمر مرموش بالتساوي مع هاري كين جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا.