مرموش يدخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ الألماني

الفجر الرياضي
مرموش
مرموش

كشفت تقارير صحفية ألمانية، مستجدات جديدة فيما يتعلق باهتمام بايرن ميونخ الألماني، بالتعاقد مع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، بعدما أصبح “الفرعون” محط أنظار كبار أندية أوروبا، على رأسها ليفربول الإنجليزي، مع وجود اهتمام من بايرن ميونخ وبرشلونة.

مرموش يدخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ الألماني

حسب كريستيان فالك، الصحفي بجريدة “بيلد” الألمانية، لن يدخل بايرن ميونخ في حرب مزايدة مع ليفربول، من أجل عمر مرموش، إذا قرر النادي الإنجليزي تقديم عرض في الصيف المقبل.

تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة المصري في الدوري

مدرب الخليج السعودي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف وكواليس عرض الزمالك الغير مكتمل

وأضاف: «رؤساء آينتراخت فرانكفورت لا يتوقعون أن ينتقل مرموش إلى بايرن ميونخ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن مرموش يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا لصفوف ليفربول».

واختتمت الصحيفة الألمانية: «إدارة بايرن ميونخ ترى أن سعر عمر مرموش الذي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو مبالغ فيه للغاية، وبنسبة كبيرة اللاعب سينتقل إلى نادي ليفربول».

ويتصدر عمر مرموش بالتساوي مع هاري كين جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا.

مواد متعلقة

خاص| بيراميدز يُجدد عقد محمد الشيبي ويغلق الباب أمام الزمالك.. تفاصيل

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للقاء المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطقي ويجب على واشنطن تسهيل تنفيذه

عمرو سعد:" دخلت معهد السينما وسقطت وكان عندي ثقة في نفسي"

سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور

عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي

تركي آل الشيخ يعلن عن مواعيد عرض مسرحية "شمس وقمر"