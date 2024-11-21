الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قام مجلس إدارة نادي الزمالك باتخاذ قرار بتوفير حافلات لنقل جماهير الفريق إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية يوم السبت المقبل، لمؤازرة الفريق في مباراته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يوفر حافلات للجماهير

وستتولى مهمة تنظيم ترتيبات النقل الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، لضمان حضور الجماهير لمباراة الفريق الأبيض ضد المصري.

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يُذكر أن الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد أن منح الجهاز الفني الفريق راحة يوم الأربعاء الماضي.

 

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