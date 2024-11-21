نيفيل يشكك في احترافية ثنائي مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

شكك جاري نيفيل، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم السابق في احترافية الثنائي ماركوس راشفورد وكاسيميرو بشأن رحلاتهما إلى أمريكا خلال فترة التوقف الدولي.

نيفيل يشكك في احترافية ثنائي مانشستر يونايتد راشفورد وكاسيميرو

وتم تصوير اللاعب خارج الملعب مع أصدقائه قبل أن يلتقط الصور ويوقع على القمصان مع جالين برونسون، نجم كرة السلة، خلال الرحلة، بينما سافر كاسيميرو إلى أورلاندو لقضاء عطلة مع عائلته في عالم ديزني، كما هو موضح عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.

وأثار نيفيل، أحد أكبر النقاد في إنجلترا، علامات استفهام بشأن اختيار الثنائي وجهتيهما، وسلط الضوء على اضطرابات النوم.

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وفي أحدث حلقات بودكاست "ستيك تو فوتبول"، قال نيفيل:" الاحترافية، هي أن تهتم بجسدك، والتأكد أنك في أفضل جاهزية للحصة التدريبية التالية هو أمر حاسم لكل قرار تتخذه خلال الموسم".

وأضاف:"ماركوس راشفورد حصل على استراحة نفسية، يجب أن يبتعد وأن يأخذ قسطا من الراحة مع الأصدقاء – ثم نتحدث عن اختيار المكان، كم المسافة التي تطيرها، ما هو فرق التوقيت، هل سيؤدي ذلك إلى مشكلة في اضطراب النوم، هل سيؤدي ذلك إلى مشكلة في التيبس نتيجة الجلوس في الطائرة؟"

وأضاف:" يتعلق الأمر بكاسيميرو أكثر من راشفورد، ولكن إذا كنت أبلغ 30 عاما وأهتم بجسدي -  وهو فاز بخمسة ألقاب بدوري أبطال أوروبا وهو لاعب مذهل، ولكن إذا كان مع البرازيل لعشرة أيام، لقلنا إنه سيواجه صعوبة هذا الأسبوع لأنه كان بعيدا".

وأردف:" كاسيميرو وراشفورد اختارا تلك الاستراحة الدولية. إذا كنت تتحدث عن التفاصيل الدقيقة في أن تكون محترفا بأقصى قدر ممكن وفي أفضل استعداد لجلسة تدريب... فذلك ليس أفضل اختيار للمكان".

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