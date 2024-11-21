وقوف دقيقة حداد في ندوة درة بـ "القاهرة السينمائي" تكريمًا لشهداء غزة

شهدت ندوة "السينما الفلسطينية واللبنانية قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ناقشت الفنانة درة تجربتها الإخراجية الأولى من خلال فيلمها الوثائقي "وين صرنا".

بدء ندوة درة بالوقوف حدادا على شهداء غزة



بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتحدثت درة عن أهمية كسر الصورة النمطية في معالجة القضية الفلسطينية، معتبرة أن الخطاب السينمائي يجب أن يركز على التفاصيل الإنسانية بعيدًا عن المباشرة، كما شاركت النقاش كل من مريم الحاج، نجوى نجار، ومي عودة، مع تسليط الضوء على تحديات الهوية والبقاء.

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تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

تنعقد الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، ويتضمن المهرجان برنامجًا حافلًا يعرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية، التي تمثل مختلف الثقافات والأنماط السينمائية، تنقسم العروض بين المسابقة الرسمية التي تسلط الضوء على الأفلام المتميزة، والعروض الخاصة التي تقدم تجارب سينمائية فريدة، بالإضافة إلى ذلك، يشهد المهرجان تنظيم ندوات وفعاليات ثقافية تجمع بين صناع السينما ومحبيها، ليصبح منصة حيوية للاحتفاء بالفن السابع.



تكريم أحمد عز ويسري نصر الله ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي



جدير بالذكر أن الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهدت لحظة خاصة في حفل الافتتاح، حيث تم تكريم اثنين من أبرز رموز السينما المصرية، وهما الفنان أحمد عز والمخرج يسري نصر الله، تقديرًا لمسيرتهما الحافلة بالعطاء والإبداع.