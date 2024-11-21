وقوف دقيقة حداد في ندوة درة بـ "القاهرة السينمائي" تكريمًا لشهداء غزة

وقوف دقيقة حداد في ندوة درة بـ "القاهرة السينمائي" تكريمًا لشهداء غزة

الفجر الفني
درة
درة

شهدت ندوة "السينما الفلسطينية واللبنانية قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ناقشت الفنانة درة تجربتها الإخراجية الأولى من خلال فيلمها الوثائقي "وين صرنا".

 

بدء ندوة درة بالوقوف حدادا على شهداء غزة


بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتحدثت درة عن أهمية كسر الصورة النمطية في معالجة القضية الفلسطينية، معتبرة أن الخطاب السينمائي يجب أن يركز على التفاصيل الإنسانية بعيدًا عن المباشرة، كما شاركت النقاش كل من مريم الحاج، نجوى نجار، ومي عودة، مع تسليط الضوء على تحديات الهوية والبقاء.

درة 


تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

تنعقد الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، ويتضمن المهرجان برنامجًا حافلًا يعرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية، التي تمثل مختلف الثقافات والأنماط السينمائية، تنقسم العروض بين المسابقة الرسمية التي تسلط الضوء على الأفلام المتميزة، والعروض الخاصة التي تقدم تجارب سينمائية فريدة، بالإضافة إلى ذلك، يشهد المهرجان تنظيم ندوات وفعاليات ثقافية تجمع بين صناع السينما ومحبيها، ليصبح منصة حيوية للاحتفاء بالفن السابع.
 

تكريم أحمد عز ويسري نصر الله ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي


جدير بالذكر أن الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي  الدولي شهدت لحظة خاصة في حفل الافتتاح، حيث تم تكريم اثنين من أبرز رموز السينما المصرية، وهما الفنان أحمد عز والمخرج يسري نصر الله، تقديرًا لمسيرتهما الحافلة بالعطاء والإبداع.

أحدث إطلالة درة أحدث ظهور للفنانة درة التونسية أفلام درة الجديدة اخبار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مواد متعلقة

درة: هذه كانت اللحظة الأصعب في فيلم "وين صرنا"

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطقي ويجب على واشنطن تسهيل تنفيذه

عمرو سعد:" دخلت معهد السينما وسقطت وكان عندي ثقة في نفسي"

سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور

عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي

تركي آل الشيخ يعلن عن مواعيد عرض مسرحية "شمس وقمر"