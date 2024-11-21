عمرو سعد: "شوفت نجيب محفوظ وأنا عندي 18 سنة"

الفجر الفني
عمرو سعد
عمرو سعد

كشف الفنان عمرو سعد عن رأيه في مستوى الأداء السينمائي في مصر في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه يرى أن أداء التمثيل السينمائي في مصر غائب ويرى أن النجوم قديما اعتمدوا على ذاتهم".

 

أضاف عمرو سعد خلال حضوره ندوه الخاصة التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي:' لما راقبت التمثيل بتاع الفنانين زمان عرفت أنهم اجتهدوا جدا واعتمدوا على نفسهم لأن زمان مكنش فيه مدرب تمثيل، وفاكر إن كان في مرة بتفرج على فيلم “ سواق الأتوبيس ” أنا وحد من صحابي وقالي نور الشريف ده ممثل كبير والمخرج ده عبقري، ووعي اتشكل بدري جدا أنا شوفت نجوم عظام شوفت الأديب نجيب محفوظ وأنا عندي 18 سنة وقعدت معاه".

 

يستعد الفنان عمرو سعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "سيد الناس"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025. ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهو من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي. تدور أحداث العمل في إطار شعبي في إحدى قرى صعيد مصر، ويتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني المقبل.

 

وكان آخر أعمال عمرو سعد في رمضان هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض عام 2023 بعد غيابه عن الموسم الرمضاني العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في في إطار اجتماعي شعبي، وضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى

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